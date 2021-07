Le nombre de migrants morts en mer en tentant de rejoindre l’Europe a doublé en un an

La crise migratoire et ses conséquences dramatiques continuent. Selon un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) publié mercredi 14 juillet, le nombre de migrants décédés en mer en tentant de rejoindre l'Europe a plus que doublé en 2021. Au moins 1 146 personnes sont mortes en mer au cours du premier semestre 2021, contre 513 sur la même période en 2020 et 674 en 2019.

Au cours des six premiers mois de l'année, la majorité des décès ont été enregistrés en mer Méditerranée (896), ce qui représente une augmentation de 130% par rapport à la même période en 2020. La plupart sont décédés en Méditerranée centrale (741), régulièrement décrite par les organismes humanitaires comme la route migratoire la plus dangereuse au monde, suivie de la Méditerranée orientale (149). Six ont péri en voulant rejoindre par mer la Grèce depuis la Turquie.

"Mesures urgentes et proactives"

"L'OIM réitère l'appel lancé aux États pour qu'ils prennent des mesures urgentes et proactives afin de réduire les pertes de vies sur les routes migratoires maritimes vers l'Europe et qu'ils respectent leurs obligations en vertu du droit international", a déclaré le directeur général de l'OIM, Antonio Vitorino.

Les chiffres sont certainement bien inférieurs à la réalité, souligne l'OIM, qui fait valoir que "des centaines de cas de naufrages invisibles" sont signalés par des ONG qui sont en contact direct avec les personnes à bord ou avec leurs familles. Selon l'OIM, plus de 31 500 personnes ont par ailleurs été interceptées ou secourues par les autorités nord-africaines au cours du premier semestre, contre 23 117 au cours des six premiers mois de 2020.