Le nombre de déplacés internes a plus que doublé dans le monde entre 2013 et 2022

71 millions de personnes ont été forcées de fuir leur lieu d'origine sans pour autant traverser de frontière internationale en 2022, dévoile jeudi 11 mai l'ONG International Displacement Monitoring Centre à la Direction internationale de Radio France. En 2013, on dénombrait 33 millions de déplacés à l'intérieur de leur propre pays à cause de conflits ou de catastrophe environnementale.

En un an, le nombre de déplacés internes a augmenté de 20%. L'ONG comptabilisait ainsi 59,1 millions de déplacés en 2011. Cette forte augmentation en un an peut s'expliquer en grande partie par la guerre en Ukraine, selon Alexandra Bilak, directrice de l'IDMC. "La région de l'Europe qui d'habitude est à peine visible sur notre carte du monde a pris beaucoup plus d'ampleur à cause de ce conflit", explique-t-elle.

De nombreux mouvements causés par la guerre en Ukraine

Alexandra Bilak estime à "pratiquement 6 millions de personnes" le nombre de déplacés internes en Ukraine, avec "des familles qui ont dû se déplacer à répétition". "Ça a engendré un nombre très important de mouvements comptabilisés sur une année, plus de 14 millions", ajoute la directrice de l'IDMC.

2022 est également une année noire en termes de déplacements liés aux catastrophes environnementales, alerte l'ONG. Sa directrice Alexandra Bilak évoque notamment "les inondations au Pakistan, la grande sécheresse dans la corne de l'Afrique" qui ont entraîné un grand nombre de déplacements en 2022. Les pays du Nord ne sont pas ou plus épargnés par ce phénomène. À la fin de l'année dernière, plus de 540 000 personnes étaient déplacées aux États-Unis, principalement à cause des feux de forêts et des ouragans qui ont frappé le pays.