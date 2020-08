Le navire de Banksy lance un appel à l'aide après un nouveau sauvetage de migrants, un mort à bord

"Nous avons besoin d'assistance immédiate." Le navire affrété par le street artiste Banksy en Méditerranée a lancé, vendredi 28 août, un appel à l'aide après un nouveau sauvetage massif de migrants. Le Louise Michel dit avoir secouru 130 nouvelles personnes, et compte maintenant 219 naufragés à son bord pour un équipage de dix personnes, ont tweeté les responsables de la campagne. "Il y a déjà une personne morte sur le bateau. Les autres présentent des brûlures au carburant".

Le Louise Michel, surchargé, est incapable de manœuvrer, ont tweeté les responsables samedi matin, accusant les autorités européennes d'ignorer leur appel.

#LouiseMichel is unable to move, she is no longer the master of her manoeuver, due to her overcrowded deck and a liferaft deployed at her side, but above all due to Europe ignoring our emergency calls for immediate assistance. The responsible authorities remain unresponsive.