Le corps d'un clandestin probablement tombé d'un train d'atterrissage, retrouvé dans un jardin à Londres

La police a retrouvé des biens ayant appartenu à la victime dans le compartement du train d'atterrissage d'un vol Kenya Airways à destination de Londres.

Le corps a été découvert dimanche 30 juin après-midi dans un jardin d'une résidence de Clapham, dans le sud de Londres. Scotland Yard a annoncé lundi 1er juillet avoir retrouvé le corps d'un homme, présumé clandestin et probablement "tombé du train d'atterrissage" d'un vol Kenya Airways à destination de l'aéroport d'Heathrow.

"Un sac, de l'eau et de la nourriture ont été découverts dans le compartiment du train d'atterrissage", a déclaré la police dans un communiqué, ajoutant qu'une enquête était en cours et une autopsie prévue afin d'identifier la victime.

Ces dernières années, plusieurs passagers clandestins nigérians ont été retrouvés morts de froid ou écrasés par une roue sur des avions faisant la liaison entre Lagos et Johannesburg ou encore New York. Les conditions de vie difficiles poussent de nombreux Nigérians à entreprendre des voyages risqués en quête d'un avenir meilleur à l'étranger, et beaucoup tentent également de traverser la Méditerranée en bateau pour rejoindre l'Europe.