Le 23h philo avec France Culture : quel accueil pour les migrants ?

“Tous les philosophes se sont posés la question de l’accueil des étrangers”, commence Géraldine Mosna-Savoye, productrice du “Journal de la philo” sur France Culture. Ulysse, c’est le premier réfugié de l’histoire. “Inventé par Homère huit siècles avant Jésus-Christ, il affronte des monstres et doit parcourir des contrées inconnues. Mais il est accueilli partout, sans conditions. L’hospitalité était alors un devoir absolu, c’est d’ailleurs ce qu’ont retenu les religions”, continue la chroniqueuse.

Un glissement sémantique et philosophique

Mais avec la mondialisation des échanges et les conflits, il a fallu assurer la paix et l’accueil même des étrangers a fini par être un sujet d’intenses débats entre philosophes, mais aussi à la tête des pays. “Emmanuel Kant a réfléchi à une hospitalité universelle. Il affirmait qu’il ne fallait pas traiter l’étranger comme un ennemi, mais parlait d’un ‘droit de visite’ et non plus d’un ‘droit de séjour’. Ce glissement sémantique est révélateur et résonne évidemment avec les politiques migratoires qui sont désormais en vigueur”, analyse Géraldine Mosna-Savoye. Qui conclut : “si un pays va bien, se sent en confiance, l’hospitalité est facilitée, il ne considérera pas l’étranger comme un ennemi, mais bien un semblable”.