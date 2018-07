Italie: un couloir humanitaire avec l'Afrique

C'est une initiative singulière pour garantir aux réfugiés un voyage sûr, légal et le droit de demander l'asile : le premier couloir humanitaire qui relie l'Afrique et l'Italie a été inauguré en 2018.Jusqu'au mois de décembre 2018, des réfugiés érythréens, sud-soudanais et somaliens qui vivent en Ethiopie arriveront en Italie grâce à ce dispositif.