Irlande : une enquête a été ouverte pour trafic d'êtres humains après l'arrivée de 14 migrants dans un conteneur

La police irlandaise a annoncé, mercredi 10 janvier, l'ouverture d'une enquête pour trafic d'êtres humains après la découverte de 14 migrants dans un conteneur frigorifique arrivé lundi par ferry au port de Rosslare (Irlande). Des agents ont été "prévenus par les autorités britanniques", ce qui leur a permis d'attendre l'arrivée du bateau avec les services d'urgence, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Le ferry a accosté dans le petit port de Rosslare lundi, vers trois heures du matin. Les neuf hommes, trois femmes et deux enfants qui s'y trouvaient ont été examinés par des médecins et sont en "bonne santé". La ministre irlandaise des Transports, Eamon Ryan, a fait part mercredi auprès de la presse de son "soulagement", cette traversée de plusieurs dizaines d'heures dans un conteneur frigorifique ayant fait craindre l'hypothermie ou l'asphyxie des passagers.

Appel de détresse d'une passagère

Les agents de la police de Wexford et les équipes du bureau national des services d'immigration enquêtent désormais sur les circonstances de leur arrivée, en lien avec Europol à La Haye. La police irlandaise n'a pas donné d'éléments sur la nationalité des 14 passagers. Mais selon le média irlandais RTE, dix des passagers sont Kurdes, trois Vietnamiens et un Turc, et le bateau arrivait en provenance du port belge de Zeebrugge. "S'ils décident de demander l'asile (...) nous essayerons de traiter leur demande le plus rapidement possible", a également assuré le Premier ministre irlandais Leo Varadkar.

C'est la police britannique des Cornouailles qui a été prévenue grâce à un appel de détresse passé par l'une des passagères, précise-t-il. Le porte-parole de l'association irlandaise des transporteurs routiers, Eugene Drennan, a déclaré à RTE que le conteneur transportant les migrants avait été chargé dans un camion au sud de Paris, et estimé qu'il s'agissait d'un "coup de chance" qu'il n'y ait pas eu de décès dans ces conditions.