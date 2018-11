INFO FRANCE BLEU. Un avocat soupçonné de trafic de faux papiers pour des migrants à Clermont-Ferrand

L'avocat aurait payé une employée de la préfecture pour obtenir des papiers pour des migrants, avec des faux documents.

Un avocat clermontois de 41 ans a été déféré vendredi 9 novembre devant un juge d’instruction. Il est soupçonné de trafic de faux papiers pour des migrants, indique France Bleu Pays d’Auvergne. L'avocat est soupçonné d’avoir payé une employée contractuelle de la préfecture du Puy-de-Dôme, pour obtenir des papiers pour des étrangers en situation irrégulière. Une quarantaine de sans-papiers auraient ainsi été régularisés.

La justice alertée par la préfecture

Il devrait être mis en examen pour "corruption active, trafic d’influence, faux et usages de faux et aide au séjour irrégulier" et placé sous contrôle judiciaire vendredi soir. Une quarantaine de dossiers constitués avec de faux documents auraient été validés par cette employée, entre l’été 2015 et l’été 2016.

C’est la préfecture qui a dénoncé les agissements de cette ancienne employée. Elle a été placée en garde à vue en début de semaine, puis remise en liberté. Elle doit être de nouveau convoquée pour être entendue dans cette affaire. L’enquête est menée par le service régional de la police judiciaire de Clermont-Ferrand.