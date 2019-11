Immigration : de nouvelles mesures à venir

Mercredi 6 novembre, le gouvernement insistera d'abord sur un durcissement des conditions d'accès aux soins pour les demandeurs d'asile. Le gouvernement souhaite instaurer un délai de trois mois pour avoir accès à la Puma (protection universelle maladie). L'aide médical d'État (AME) sera également mieux contrôlée. Pour obtenir certains soins, il faudra faire une demande préalable auprès de la Sécurité sociale. "Nous ne remettons pas en cause ces dispositifs", explique-t-on à Matignon, "mais nous les encadrons mieux pour éviter les fraudes", rapporte le journaliste Julien Gasparutto en duplex de Matignon pour le 12/13 de France 3.

Le gouvernement sous le feu des critiques

Un mois après le débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale, le gouvernement s'expose une nouvelle fois aux critiques. "Lundi soir, à Matignon, Édouard Philippe a plaidé pour un nouvel équilibre entre, d'un côté plus d'ouverture, et de l'autre une plus grande sévérité face aux abus", souligne Julien Gasparutto. De quoi susciter la critique de l'opposition et des associations. En vue des prochaines élections, le gouvernement veut montrer qu'il agit avec fermeté dans ce domaine.

Le JT

Les autres sujets du JT