Hauts-de-France : des policiers de la BAC sauvent sept migrants de la noyade

Mardi 16 novembre, trois agents de la Brigade Anti Criminalité (BAC) de Lille ont secouru sept migrants dans le canal de Loon-Plage près de Grande-Synthe (Hauts-de-France), alors que le camp de migrants qui s'y était installé venait d'être démantelé, rapporte France Bleu Nord mercredi 17 novembre.

Il était aux alentours de 7 heures du matin quand les policiers ont aperçu deux embarcations, l'une avec environ 60 à 70 migrants à bords, l'autre avec une vingtaine de réfugiés, pendant une patrouille le long du canal. Les deux zodiac tentaient de traverser l'écluse mais le second a eu un problème et s'est mis à couler. Sept personnes ont sauté dans l'eau, dont une femme et deux enfants sans gilets de sauvetage.

"Nous on surveille la zone depuis les dunes. Notre mission consiste à empêcher les migrants de partir en mer", a expliqué Jérémy, l'un des policiers qui a porté secours aux naufragés. "On a d'abord récupéré la jeune femme et les deux adolescents, que nous avons ramenés sur les berges et on a ensuite récupéré les quatre autres réfugiés qui eux avaient des gilets de sauvetage", a-t-il ajouté.

Un jeune homme en hypothermie hospitalisé

Une fois ramenés sur les berges, la plupart des migrants se sont enfuis, a raconté le policier : "le problème qu'on rencontre, c'est qu'ils savent qu'on est policier, ils prennent peur et s'enfuient. On ne peut pas non plus les retenir. Ils sont en situation irrégulière sur le territoire, forcément, ils ont peur d'être interpellés".

Les policiers les ont de nouveau croisé un peu plus tard alors qu'ils tentaient de se réchauffer autour d'un feu improvisé dans un sous-bois. L'un des jeunes était en hypothermie, les policiers lui ont apporté les premiers secours avant d'appeler les pompiers, mais les naufragés ont refusé d'être pris en charge par l'hôpital.