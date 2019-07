Faux et usage de faux : la vidéo d'hommes jetant des pierres ne se passait pas à Calais mais en Israël

L'immigration donne lieu à beaucoup de rumeurs. Une vidéo vue plus de deux millions de fois sur les réseaux sociaux. On y voit des hommes cagoulés en train de jeter des pierres sur l'autoroute. On y voit aussi une légende, il est écrit : Calais. "Ces images ont été reprises sur une multitude de comptes en Europe, en Allemagne, mais aussi en Roumanie ou au Portugal", indique Clément Le Goff sur le plateau du 20 Heures. En France, elle a été relayée par le compte d'un référent départemental du Rassemblement national en Charente-Maritime qui la décrit comme une "scène quotidienne à Calais".

Une manifestation d'Éthiopiens en Israël

Pourtant, cette scène n'a pas été tournée à Calais, ni même en France, mais en Israël. L'AFP a retrouvé la vidéo originale, publiée par une chaîne israélienne. Il s'agit d'une manifestation à Guedera, au sud de Tel-Aviv, le 2 juillet dernier. Des Éthiopiens manifestaient après la mort de l'un d'eux, tué par la police. "Moralité : vérifiez avant de partager et méfiez-vous des légendes", conseille le journaliste.

