Eurozapping : Conte présente sa politique à l'Italie, le mariage gay reconnu en Roumanie

Une politique anti-immigration en Italie. Pour son premier discours de politique générale, Giuseppe Conte interpelle l'UE et frappe fort. Le nouveau chef du gouvernement veut un système de répartition automatique et obligatoire des migrants. Encore inconnu il y a 15 jours, il porte l'accord entre le Mouvement 5 étoiles antisystème et la Ligue, parti d'extrême droite. Giuseppe Conte veut aussi mettre fin au business de l'immigration et à ceux qui en profitent sous couvert de solidarité.

La Roumanie condamnée à reconnaître le mariage gay. La justice européenne vient de donner tort au pays qui refusait d'accorder un titre de séjour à un Américain marié à un Roumain. Une décision historique qui donne aux homosexuels mariés les mêmes droits y compris dans les pays européens qui ne l'ont pas autorisé.

Un Premier ministre exemplaire aux Pays-Bas. Après avoir renversé son café en arrivant à son bureau, le chef du gouvernement a lui-même pris la serpillère pour laver le sol. Il a eu droit aux applaudissements des femmes de ménage.

