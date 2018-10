Eurozapping : brouille entre Macron et Salvini, l'allocation universelle déraille au Royaume-Uni

Rififi franco-italien autour des migrants. Des gendarmes français ont franchi la frontière italienne pour ramener deux migrants en Italie. Pour l'Élysée, Mattéo Salvini, opposé à la politique migratoire européenne, instrumentalise cet incident.

Les maçons en colère en Suisse

Un crédit universel qui fait polémique en Grande-Bretagne. Les services sociaux refusent à une fille-mère les 60 euros par semaine dont elle a besoin pour survivre. Elle fait partie des 700 000 Britanniques qui bénéficient du crédit universel, une allocation qui en remplace six autres et qui est modulée selon les salaires. Il faut donc attendre la fin du mois pour l'obtenir, ce qui pose problème aux plus pauvres. Au vu de ses ratés, sa généralisation va être repoussée.

Grève reconduite chez les maçons suisses. Les maçons manifestent à Genève notamment parce qu'ils ne veulent pas qu'on touche à leur retraite à 60 ans. Ce mardi soir, le dialogue est rompu. Pas question pour eux de faire un compromis.

