Eurozapping : Angela Merkel en position délicate, l'addiction aux jeux vidéo reconnue

La coalition d'Angela Merkel est en sursis. Les conservateurs bavarois de la CSU veulent renvoyer les migrants dans leur pays d'enregistrement et s'opposent ouvertement à Angela Merkel. Lundi 18 juin, elle a réussi à obtenir un sursis de 15 jours pour négocier des accords bilatéraux lors du sommet européen des 28 et 29 juin. Si la chancelière n'y arrive pas, la CSU menace de faire éclater la coalition.

Campagne électorale depuis la prison en Turquie. Sur les écrans de télévision, soutenu par des milliers de partisans, le candidat démocrate Selahattin Demirtas apparaît depuis sa cellule dans la campagne officielle pour la présidentielle. Il a été arrêté en 2016. Il est accusé de collaboration avec un groupe terroriste kurde et risque 142 ans de prison.

Les Pays-Bas chassent les motards

Un club de moto interdit aux Pays-Bas. Ses membres sont accusés d'être violents et de tremper dans des affaires criminelles. Leur association vient d'être interdite par la justice. Prochaine cible : les Hells Angels.

L'addiction aux jeux vidéo, une maladie mentale. Vivre dans un monde parallèle et ne plus en sortir est désormais considéré comme un problème de santé. De plus en plus d'enfants se font piéger. L'OMS a reconnu l'addiction aux jeux vidéo comme une nouvelle pathologie, qui pourra être soignée dans les hôpitaux.

Le JT

Les autres sujets du JT