Eurozapping : 500 migrants bloqués en mer ; un prêtre brutalise un enfant en Russie

Des migrants bloqués en mer Méditerranée depuis douze jours. À bord de l'Open Arms, entre Malte et Lampedusa (Italie), les migrants réclament d'accoster dans un port sûr. Certains ont entamé une grève de la faim. Pendant ce temps, l'Ocean Viking a sauvé une centaine de personnes. Au total, 500 migrants attendent une solution.

Le Danemark s'excuse

Des excuses officielles pour maltraitance au Danemark. 40 ans après, des orphelins en ont encore les larmes aux yeux. Entre 1945 et 1976, ils sont des centaines à avoir été victimes de violences ou d'agressions sexuelles dans 19 foyers gérés par l'État danois. Ceux qui sont encore en vie voient enfin leur souffrance reconnue. Un geste fort même si personne n'a jamais été arrêté. Les faits sont prescrits.

Un baptême musclé en Russie. L'immersion doit être totale, mais le bambin résiste. Qu'à cela ne tienne, le prêtre orthodoxe emploie une grande violence pour l'immerger. Sa brutalité a choqué, y compris les croyants. Face au tollé, il a été suspendu et ne pourra plus baptiser pendant un an.

