Espagne : des centaines de migrants débarquent sur les plages

L'Espagne en appelle à l'Union européenne. Des centaines de migrants franchissent chaque jour le détroit de Gibraltar afin de gagner les côtes européennes. Sur des images, des dizaines sautent d'un canot afin de débarquer sur les côtes de Cadix (Espagne). Au milieu des vagues, de jeunes hommes courent entre les touristes pour se cacher dans les dunes de sable et échapper ainsi à la police espagnole.

300 morts en 2018

Les 14 kilomètres qui séparent le Maroc et l'Espagne sont un passage très fréquenté. Pour la seule journée du dimanche 29 juillet, 21 embarcations ont été secourues sur le détroit. Les gardes-côtes tentent de les arraisonner, souvent sans succès, et les migrants atteignent les plages et se mêlent aux touristes. Depuis le début de l'année, 300 migrants ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'Espagne.

