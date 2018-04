"Équilibrée", la loi Asile et immigration sera "adoptée", affirme, confiant, Richard Ferrand (LREM)

La loi Asile et immigration "sera adoptée par la majorité", assure Richard Ferrand dans "Les 4 Vérités" mardi 17 avril. "On va rentrer dans le dur sur les amendements cette semaine", ajoute le député LREM. La République en marche "n'est pas divisée. Ce sont quelques députés qui déposent un certain nombre d'amendements sur lesquels ils n'ont pas à ce stade obtenu satisfaction du ministre de l'Intérieur", explique le chef des députés du parti fondé par Emmanuel Macron.

"Texte équilibré"

"Le texte a atteint aujourd'hui un point d'équilibre. C'est un texte de convergence européenne qui se cale sur des dispositions qui existent dans des pays scandinaves", poursuit Richard Ferrand.



"On ne peut pas continuer à laisser les flux migratoires se dérouler comme ils se déroulent avec une faible capacité d'intégration. Nous disons aux associations mécontentes que ce que nous faisons, c'est en réalité plus de fermeté pour plus d'humanité et d'efficacité", insiste-t-il.



La France a lancé une procédure pour retirer la Légion d'honneur au président de la Syrie à Bachar Al-Assad. "C'est une décision juste", conclut Richard Ferrand.