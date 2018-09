En Allemagne, les anti-migrants gagnent du terrain

C'est le meurtre d'un allemand de 35 ans, la semaine dernière, qui a ouvert les hostilités dans cette petite ville d'Allemagne. Les faits se sont déroulés en pleine rue. Les deux suspects arrêtés sont des migrants : un Irakien et un Syrien. Ce déferlement de haine anti-étranger a pris une très grosse ampleur. Les violences ont eu lieu toute la journée entre la police et les manifestants, elles ont d'ailleurs toujours lieu le soir du samedi 1e septembre. Les manifestants violents sont des xénophobes ou des néonazis.

"Nous sommes le peuple"

Ils sont plusieurs milliers et scandent "Nous sommes le peuple". Ils représentent les militants de la branche la plus à droite. Ils sont le plus souvent vêtus de noir, ont le crâne rasé et refusent de parler à la caméra. À l'écart, certains acceptent de répondre et dénoncent le nombre trop important de Syriens. Ils veulent chasser les étrangers. Pour les contres manifestants, ils représentent tout simplement des nazis.

