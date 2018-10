Dessous des cartes : décryptage des crises qui traversent l'Amérique latine

Anne-Claire Poignard décrypte sur le plateau de France 2 les multiples crises qui traversent une large partie de l'Amérique latine. "La quasi-totalité du sous-continent est concernée", annonce la journaliste. Le "premier exemple est celui du Venezuela. Là-bas, c'est la crise économique qui frappe. + 40 000% d'inflation selon les toutes dernières estimations". De même, des milliers de Honduriens ont fui leur pays avec l'espoir d'atteindre les États-Unis. "Ils sont 68% à vivre sous le seuil de pauvreté".

La tentation populiste comme réponse aux crises

"L'autre pays qui inquiète est le Nicaragua", poursuit la journaliste. Le président Daniel Ortega tente de se maintenir au pouvoir par la force et il y a plus de 3 000 morts depuis avril selon les ONG. Face à ces violences, les candidats populistes tirent leur épingle du jeu. Au Brésil, l'extrême droite est "incarnée par Jair Bolsonaro ouvertement raciste, machiste, homophobe. Il est le grand favori du second tour de la présidentielle". Au Mexique, "c'est Manuel Lopez Obrador qui a remporté l'élection, un homme de gauche aussi connu pour ses tentations autoritaires". Enfin, en Colombie, le mandat d'Ivan Duque est assombri par la remise en cause de l'accord de paix historique avec les Farc.

