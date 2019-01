Désintox. La vidéo d\'une Danoise âgée agressée par des migrants est totalement fausse

Sotiri Dimpinoudis, qui se présente comme journaliste free-lance, a été le premier à poster sur Twitter cette vidéo d'une minute, où l'on voit une personne se faire frapper par plusieurs autres . La vidéo a rapidement débarqué dans d'autres pays, pour servir le même argumentaire anti-migrants. Aux Etats-Unis, c'est l'acteur américain James Woods, soutien de Donald Trump, qui l'a repris avec le message suivant : « Ils n'ont pas de frontières au Danemark, mais nous non plus... » La vidéo est aussi arrivée jusqu'en France, avec toujours le même argumentaire.

Sauf que la vidéo ne correspond en rien à la description qui en est faite sur les réseaux. Un simple arrêt sur images permet d'abord de comprendre que la victime est un adolescent, et non une personne âgée. Mais surtout : cette vidéo n'a aucun rapport avec les migrants ! Puisqu’il s’agit de l'agression d'un adolescent en décembre 2016 par cinq autres adolescents, comme l'ont depuis raconté plusieurs médias danois. Huit mois après la publication de cette vidéo, les cinq garçons, tous mineurs, avaient été condamnés à des peines allant de 30 jours de prison ferme à une peine dite combinée de trois mois de prison avec sursis et 4 semaines de prison ferme.

Contactée par Désintox, la procureure chargée de l'affaire à l'époque, Stephanie Ullum Reby, a authentifié cette vidéo et confirmé qu'elle n'avait aucun lien avec des migrants. Malgré ce qu'ont voulu faire croire plusieurs milliers d'internautes.

