Désintox. Italie : la Ligue du Nord fait parler des photos libres de droit comme elle l\'entend

Attention à ne pas se fier aux apparences. La Ligue du Nord, le parti d’extrême droite de Matteo Salvini, en Italie, l’a appris à ses dépens en ce début d’année. Elle s’est ainsi fendue d’une publicité choc, et raciste, dans un journal local. Deux photos étaient mises en parallèle. A gauche, un groupe de personnes noires, assises dans un parc, avec la légende « La Toscane de gauche pense d’abord aux immigrés ». A droite, une famille blanche, avec la légende : « Notre Toscane pense d’abord aux Italiens ».

Une rhétorique habituelle des groupes d’extrême droite. Sauf qu’il suffit de faire une recherche inversée d’images sur Google pour s’apercevoir que cette famille blanche n’a rien d’italien du tout… La photo a été trouvée sur une banque d’images en ligne. On y voit qu’il s’agit en fait d’une famille...américaine, originaire de Phoenix en Arizona.

Quant à la photo des immigrés qui seraient venus en Toscane à cause de la gauche, elle est fausse aussi. Et prise également à des milliers de kilomètres de là. Grâce au même outil Google, on la retrouve sur le site de l’agence de presse Reuters. L’image date de 2012, et montre des Haïtiens dans un village péruvien, à la frontière avec le Brésil. Rien à voir, donc, avec l’Italie. Et comme le fait remarquer un blogueur italien, ce n’est pas la première fois que cette image est récupérée par l’extrême droite pour illustrer l’immigration en Italie. On l’a déjà vue dans des journaux locaux, en 2016 et en 2017. Souvent pour dénoncer leur fainéantise supposée…

Une fois de plus, la ligue du nord s’est trompée sur toute la ligne.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission « 28 Minutes » sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/DesintoxLiberation/

Sur Twitter : https://twitter.com/libedesintox

Sur instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/