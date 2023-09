Crise des migrants à Lampedusa : Gérald Darmanin se rendra en Italie "dans les prochains jours", selon l'Elysée

La petite ile italienne a vu débarquer sur ses côtes des milliers de migrants cette semaine.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendra "dans les prochains jours" en Italie pour y rencontrer son homologue Matteo Piantedosi, alors que des milliers de migrants sont arrivés cette semaine à Lampedusa, a annoncé samedi 16 septembre l'Elysée après une conversation téléphonique entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni.

Le chef de l'Etat et la cheffe du gouvernement italien se sont engagés lors de leur entretien à "renforcer la coopération au niveau européen (...) pour trouver des solutions efficaces, immédiates et de plus long terme à cette crise", a précisé l'Elysée.

Une action franco-italienne ?

Emmanuel Macron et Georgia Meloni ont aussi évoqué "l'action conjointe" qui pourrait être menée par Paris et Rome en Méditerranée, a ajouté la présidence française, sans plus de précision.

Entre lundi et mercredi, environ 8 500 personnes, soit plus que l'ensemble de la population de Lampedusa, sont arrivées à bord de 199 bateaux, selon les chiffres de l'agence des Nations unies pour les migrations. Le centre d'accueil des migrants construit sur l'île italienne est prévu pour moins de 400 personnes. Cette crise migratoire fait depuis 48 heures l'objet d'une intense activité diplomatique.