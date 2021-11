Crise migratoire en Biélorussie : plus de 800 Irakiens vont être rapatriés vers leurs pays

L'Irak a annoncé deux nouveaux vols pour rapatrier vendredi 26 et samedi 27 novembre plus de 800 migrants irakiens coincés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, après trois opérations similaires ayant permis le retour de plusieurs centaines d'entre eux, principalement des Kurdes. Un quatrième vol aura ainsi lieu vendredi soir et transportera 431 personnes, tandis qu'un cinquième avion transportera samedi 430 personnes, a annoncé dans un communiqué le porte-parole irakien des Affaires étrangères, Ahmed al-Sahaf. Plus d'un millier de migrants ont déjà été rapatriés depuis le début de ces opérations le 18 novembre.

Depuis le début de la crise cet été, des milliers de personnes se sont massées à la frontière de la Biélorussie et de la Pologne, dépensant toutes leurs économies et s'endettant pour tenter de fuir la misère dans leur pays et rallier l'Europe occidentale. Des milliers d'entre eux, dont des Kurdes irakiens, sont toujours bloqués dans le secteur. L'Occident accuse la Biélorussie de créer artificiellement la crise en délivrant des visas pour se venger des sanctions occidentales. Minsk a démenti cette accusation, reprochant à l'Union européenne de ne pas accueillir les migrants.