Corse-du-Sud : une dizaine de migrants syriens et un skipper allemand ont accosté à Porto-Vecchio

Une dizaine de migrants syriens et un skipper allemand ont accosté au port de commerce de Porto-Vecchio en Corse-du-Sud, dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 novembre, aux alentours de minuit, rapporte France Bleu RCFM. Ce n'est que la deuxième fois en dix ans que des migrants accostent en Corse.

Selon les premières informations de France Bleu RCFM, leur embarcation est partie de Turquie mais est tombée en panne dans la nuit sur la Méditerranée. Ils ont été pris en charge par les douanes qui les ont conduits jusqu'au port. Une enquête est ouverte pour comprendre les raisons et les conditions du voyage des Syriens.

Il "relève de l'humanité et de la dignité" d'accueillir ces migrants

Les dix migrants sont tous issus de la même famille. Il s'agit de six femmes, dont une enceinte de sept mois, de deux hommes et de deux enfants de un et trois ans, selon le maire de la ville. Ils ont été pris en charge par les secours et les services de la municipalité et de l'tat. Ils ont passé une visite médicale et sont pour l'instant logés dans une résidence de vacances.

Le maire de Porto Vecchio, Jean-Christophe Angelini, estime qu'il "relève de l'humanité et de la dignité" d'accueillir ces migrants, de les loger, de les nourrir et de les soigner. Invité sur France Bleu RCFM mercredi matin, il affirme, "sans la moindre ambiguïté", que la Corse doit les accueillir et "ne comprend même pas comment ce débat-là peut exister". Il peut en revanche entendre qu'il y ait un débat sur le fait de les garder ou pas, mais c'est, selon lui, un autre sujet qui renvoie au manque de moyens.