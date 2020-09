Cinq ans après le drame, le père du petit Alan se confie

L’image est insoutenable : sur une plage de Turquie, ce matin du 2 septembre 2015, le corps sans vie d’un enfant de 3 ans, qui s’est noyé comme sa mère et son frère, alors qu’il tentait de rejoindre la Grèce. Seul Abdullah, le père, a survécu. Écrasé de douleur, il a accepté de livrer quelques mots devant les caméras : "Les vagues étaient si hautes que le bateau s’est retourné. J’ai pris ma femme et mes enfants dans les bras mais j’ai réalisé qu’ils étaient morts. Mes enfants étaient les plus beaux enfants du monde. Ils me réveillant chaque matin pour que je joue avec eux. Ils ne sont plus là maintenant".

Des images qui émeuvent partout à travers le monde

Les photos du petit Alan font le tour du monde. A elles seules, elles symbolisent les horreurs du drame qui se joue en Méditerranée : des milliers de familles qui risquent leur vie sur des embarcations de fortune plutôt que de mourir en Syrie. L’émotion de la classe politique est immense, François Hollande lui-même s’exprimait à ce sujet : "Je pense aux victimes qui ne sont jamais photographiées, qui sont ignorées, aux victimes futures si nous ne faisons rien", affirmait-il, le 3 septembre 2015.

C’est pour fuir les bombes qu’Abdullah et sa femme ont franchi la frontière turque pour tenter de passer en Grèce. De là, ils espéraient partir pour le Canada. Le père d’Alan a depuis choisi de consacrer sa vie aux enfants réfugiés. Il vit désormais au Kurdistan irakien. Chacun là-bas connait son histoire, mais il en faudrait plus pour décourager tous ceux qui rêvent de partir pour l’Europe.

Le JT

Les autres sujets du JT