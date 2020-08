Calais : un migrant décède en tentant de traverser la Manche

Un jeune Soudanais a été retrouvé mort sur une plage de Calais ce mercredi 19 août. Selon le parquet, il avait pris la mer la nuit dernière avec l'un de ses amis âgé de 16 ans pour tenter de gagner l'Angleterre sur une embarcation de fortune. "Un petit bateau pneumatique qui a rapidement chaviré. L'homme ne savait pas nager. Son compagnon de route a été retrouvé vivant mais en état d'hypothermie", détaille la journaliste Claire Colnet, en duplex de Calais.

La crise s'éternise

Ce décès est un drame de plus dans une crise migratoire qui semble s'éterniser sur le littoral du Pas-de-Calais. "Rien qu'aujourd'hui, 50 migrants ont été secourus au large. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir tenter la traversée malgré les risques et la surveillance constante des côtes", conclut Claire Colnet.

