VIDEO. Migrants bloqués en Méditerranée : \"C\'est en aucun cas tolérable\", fustige un marin-sauveteur

Après un sauvetage de 104 migrants en pleine mer il y a une dizaine de jours, un navire de SOS Méditerranée est toujours bloqué. Sur le navire, 80 % des mineurs sont seuls et deux femmes sont enceintes. Sauvées dans des conditions difficiles très au large dans les eaux internationales, ces personnes sont dans une situation d'urgence. L'Ocean Viking est affrété par SOS Méditerranée en partenariat avec Médecins sans frontière. Aujourd'hui, ces deux ONG interpellent les dirigeants européens et demande la mise en place d'une solution pérenne. Marin-sauveteur à bord du navire Ocean Viking, Théo appelle les autorités à mettre en place au plus vite un port de sûreté en Europe pour pouvoir débarquer ces personnes-là dans de bonnes conditions. "On veut un port qui a des infrastructures dédiées aux personnes naufragées", explique-t-il

Un mécanisme d'accueil obsolète

Pour éviter les blocages, la France et l'Allemagne ont lancé cet été un projet de répartition automatique des rescapés en Europe. Le 23 septembre dernier, les deux pays étaient parvenus avec l'Italie et Malte à un "pré-accord" censé organiser cet accueil. Néanmoins, le 8 octobre, une nouvelle réunion a montré que les pays européens n'étaient pas tous dans cette dynamique. Le blocage en mer de l'Ocean Viking montre ainsi que le mécanisme d'accueil en Europe a ses limites et n'est en réalité toujours pas opérationnel.

Au moins 692 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée cette année.