En France, près de Marseille, la fondation Apprentis d’Auteuil vient en aide aux jeunes migrants venant de traverser la Méditerranée. Avec des activités aquatiques, les bénévoles encouragent des jeunes mineurs à reprendre confiance dans l’eau malgré leurs traumatismes.

“On est vraiment sur une expérience traumatique qui les empêchait de s’épanouir, de prendre du plaisir, de s’amuser dans l’eau”

“Ils sont tous issus de la traversée de la mer Méditerranée avec, pour certains, une traversée très compliquée et avec un rapport à l’eau qui peut s’avérer aussi très complexe en France et c’est pourquoi on a créé ce projet en France pour leur permettre de s’intégrer et de s’inclure aussi à la société française.”

Après avoir traversé la Méditerranée, ces migrants sont désormais suivis par les Apprentis d’Auteuil, une association qui vient en aide à de jeunes mineurs. Avec des activités aquatiques, ils apprennent à ne plus avoir peur de l’eau et surmonter leur traumatisme.

“Moi, j’ai fait la traversée de la mer, il y a des gens qui sont morts là-bas, du coup, c’était difficile pour moi parce que dans l’eau... Pour s’asseoir dans un Zodiac, je ne sais pas nager, j’avais un peu peur. Maintenant, ça va. Je suis très heureux dans l’eau”, confie Amadou, 16 ans.