Migrants : Valence s'apprête à accueillir l'Aquarius

Lionel Feuerstein est en direct de Valence (Espagne) et revient sur les conditions d'arrivée des migrants qui sont à bord de l'Aquarius. "Je me trouve juste à côté du quai où demain débarqueront les 629 migrants. Ils sont à bord de trois bateaux, dont l'Aquarius, le premier arrivera à 6 heures, le deuxième vers 9 h et le troisième vers 12 heures", précise le journaliste.

"Pour s'occuper d'eux, 2 300 secouristes et médecins vont leur donner à manger et leur offrir des soins. Les femmes enceintes et les enfants seront conduits dans les hôpitaux de la région tandis que les autres migrants recevront des repas chauds et iront dans les centres d'accueil conçus spécialement pour eux. Ensuite, ils auront des conseils juridiques et des traducteurs pour faire des demandes d'asile et la France ce soir a rappelé que des cas seront étudiés pour accueillir des migrants de l'Aquarius", conclut Lionel Feuerstein.

