Les migrants de l'"Aquarius" sur la terre ferme en Espagne

C'est la fin d'un long périple entamé il y a une semaine. L'Aquarius a accosté dimanche 17 juin dans le port de Valence, en Espagne. Ce qui a provoqué des scènes de joie à bord du bateau et beaucoup d'émotion sur le quai pour les humanitaires de SOS Méditerranée, l'ONG propriétaire du navire. À l'arrivée, les équipes sanitaires embarquent pendant que les migrants remercient leurs sauveteurs une dernière fois, avant de faire leurs premiers pas sur la terre ferme sous les applaudissements des bénévoles qui les attendent.

Des sauveteurs "soulagés"

Pour les équipes de sauvetage, les sentiments sont partagés. "On est tous soulagés d'avoir enfin touché terre dans un port sûr, en Europe, où les gens ont pu descendre et être pris en charge, surtout les cas médicaux. Et puis en même temps on ressent un sentiment d'injustice parce qu'on était près de plein de ports sûrs tout au long de notre route, et qu'aujourd'hui on est en Espagne", explique un sauveteur. Au total, 2 300 policiers, médecins et associatifs ont été mobilisés pour enregistrer les migrants et les accompagner jusqu'à des centres d'hébergement et des hôpitaux.