"Aquarius" : l'Europe face au dossier des migrants

La question devient de plus en plus politique. Où et comment accueillir les migrants de l'"Aquarius" ? Sète (Hérault) et la Corse se sont portés candidats pour recevoir le bateau humanitaire. Notre journaliste Patricia Issa-de-Grandi, en duplex depuis l'Elysée, fait le point sur la situation.