"Aquarius" : un silence français qui fait polémique

Mardi 12 juin au soir, l'Aquarius est en route pour l'Espagne, et en France, la polémique gronde. Lors du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a dénoncé l'attitude de l'Italie et son refus de respecter le droit international. Des propos rapportés par Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. À l'Assemblée nationale, la gauche monte au créneau, et certains au sein même de la majorité reprochent au gouvernement de ne pas accueillir l'Aquarius, à l'image de la députée La République en marche Sonia Krimi.

L'Italie accuse la France d'"hypocrisie"

À droite, on préfère saluer la position de l'Italie, comme le député LR Éric Ciotti. Pour le Premier ministre, la solution à cette crise migratoire passe par l'Europe. Mardi soir, le président du Conseil italien accuse la France d'"hypocrisie". Le prochain Conseil européen, fin juin, promet d'être tendu.

