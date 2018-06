"Aquarius" : tensions diplomatiques entre la France et l'Italie

Le ton n'est pas à l'apaisement entre Paris et Rome (Italie) sur l'affaire de l'"Aquarius". Chaque dirigeant campe sur ses positions et sur ses mots. "Pas de regrets, pas d'excuses, comme l'a demandé un ministre italien après ses propos sur le refus de l'Italie d'accueillir l''Aquarius". Tout à l'heure, Emmanuel Macron a dénoncé une manipulation de l'émotion et une 'provocation de la part de certains dirigeants italiens, ajoutant 'n'oublions pas qui nous a parlé, nous avons les mêmes chez nous', sous-entendu l'extrême droite", relate la journaliste Anne Bourse, en duplex depuis Mouilleron-Saint-Germain (Vendée).

Crise diplomatique en vue ?

"Même si Emmanuel Macron a rappelé le travail de coopération mené depuis un an entre les deux pays, pas sûr que ces propos soient donc de nature à apaiser. Le ton monte depuis deux jours, à tel point qu'aujourd'hui, l'ambassadeur de France à Rome a été convoqué et que le ministre de l'Économie italien a annulé sa rencontre avec Bruno Le Maire. Le vrai test aura lieu vendredi 15 juin : si Giuseppe Conte, le Premier ministre italien, annulait lui aussi sa venue à l'Élysée, on entrerait alors dans une crise diplomatique", conclut-elle.

