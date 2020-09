6 200 migrants ont tenté de traverser la Manche depuis le 1er janvier

Les tentatives sont quatre fois plus nombreuses que l'an dernier.

C'est un record. Depuis le 1er janvier 2020, 6 200 migrants ont tenté de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni, soit quatre fois plus qu'en 2019 où ils étaient 1 450 à la même période, indique un décompte de la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du nord rapporté par France Bleu Nord. En 2019, précédente année record, 2 758 migrants ont été secourus sur l'ensemble de l'année.

Depuis le début de l'année 2020, il y a eu 548 tentatives de traversées, impliquant 6 200 réfugiés. Le 7 septembre 2020, 83 ont été secourus et le même jour cinq opérations de sauvetage ont eu lieu dont une concernait un bateau avec 45 réfugiés à bord.

Près de 800 migrants ont réussi à traverser

Près de 800 réfugiés ont réussi à traverser la Manche depuis le 1er septembre, selon les autorités britanniques. La Grande-Bretagne est considérée comme un eldorado par ces hommes, ces femmes et ces enfants qui risquent leur vie et fuient la guerre avec des embarcations de fortune souvent trop petites et inadaptées.