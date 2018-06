Liège : funérailles ce mardi des policières assassinées

À Liège (Belgique) ce mardi 5 juin, des policiers très nombreux sont venus rendre hommage à leurs deux collègues et amies assassinées par un terroriste radicalisé. Lucile Garcia, 54 ans, et Soraya Belkacem, 44 ans, mères de famille, étaient en service. Elles patrouillaient dans les rues de Liège. Leurs collègues sont étreints par l'émotion. L'assaillant voulait clairement s'attaquer à des policiers.

La Belgique encore confrontée au terrorisme islamiste

La profession est en deuil, solidaire, mais aussi inquiète. "C'est le jour de la tristesse, pas de la colère, mais bientôt le jour de la réflexion devra venir pour chercher le solutions à un problème qui devient de plus en plus inquiétant", témoigne un policier. Des familles dévastées, et, au-delà, tout un pays, la Belgique, une fois de plus confrontée au terrorisme islamiste.

