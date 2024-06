Volodymyr Zelensky annonce le retour en Ukraine de dix civils détenus par la Russie

Si Kiev et Moscou procèdent régulièrement à des échanges de soldats capturés, le retour de civils est rare.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé, vendredi 28 juin, la libération et le retour en Ukraine de dix civils qui étaient prisonniers en Russie et en Biélorussie. "Nous avons réussi à ramener dix autres de nos concitoyens de la captivité russe", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, ajoutant qu'ils avaient été "libérés et sont désormais rentrés en Ukraine".

La Russie et l'Ukraine, en guerre depuis plus de deux ans, procèdent régulièrement à des échanges de soldats capturés mais le retour de civils est bien plus rare. L'accord, dont Moscou n'a pour l'heure pas fait état, s'est produit avec l'appui du Vatican, selon Volodymyr Zelensky.

Deux prêtres catholiques libérés

Les détenus libérés avaient été capturés en Crimée, une péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014, dans le sud de l'Ukraine occupé ou encore, pour cinq d'entre eux, en Biélorussie, un fidèle allié de la Russie. Deux prêtres catholiques, Bogdan Geleta et Ivan Levytsky, font notamment partie de la liste, selon le président ukrainien.

Volodymyr Zelensky n'a rien dit des termes de l'accord, et n'a pas révélé si l'Ukraine avait, en échange, libéré des prisonniers russes. En matière de libération de civils, les précédents sont rares entre les deux pays depuis février 2022 et le début de l'invasion russe.