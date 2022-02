"On veut éviter un conflit armé à nos portes, c'est encore possible", assure le porte-parole du gouvernement.

Une rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine pour évoquer la crise ukrainienne "n'est pas exclue", a indiqué mardi 1er février le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, sur franceinfo.

"Ce n'est pas décidé à ce stade", a-t-il ajouté, alors que le président français et son homologue russe "se sont reparlé hier soir" après un entretien téléphonique sur le même sujet vendredi. "Vous voyez qu'il y a un dialogue et des échanges nourris", a-t-il lancé, alors que cette crise s'éternise.

"Ce que nous constatons, c'est qu'il y a des avancées positives", a poursuivi Gabriel Attal. "La semaine prochaine ou la suivante, il y aura une nouvelle réunion des conseillers diplomatiques des quatre pays du format Normandie [L'Ukraine, la Russie, l'Allemagne et la France] qui se tiendra à Berlin, on est en train de la préparer", a-t-il rappelé. "On veut éviter un conflit armé à nos portes, c'est encore possible", a-t-il insisté.