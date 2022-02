BRUT

En Pologne, il y a une importante communauté ukrainienne. Ainsi, à l'annonce de l'invasion russe, beaucoup d'Ukrainiens ont tout quitté pour rouler jusqu'à la frontière ukrainienne, trouver leurs compatriotes et les amener gratuitement dans des villes sûres comme Varsovie ou encore Cracovie. Brut s'est rendu à la gare de Przemysl, une ville polonaise à la frontière avec l'Ukraine. Des habitants s'y sont rendus en masse et affichent, via des pancartes, s'ils ont des disponibilités dans leurs voitures. Sur les quais de la gare, il y a aussi beaucoup de monde, notamment des familles d'Ukrainiens qui attendent leurs proches.

Mon cœur m'a dit de faire quelque chose pour l'Ukraine. à Brut.

Aussi, pompiers, policiers et autres volontaires sont mobilisés pour venir en aide aux nouveaux arrivants. Des centres d'information avec des traducteurs bénévoles ont également été mis en place dans la gare pour aider les réfugiés qui ne comprennent pas le polonais. Même si la plupart des réfugiés vont chez des amis, un dortoir a été installé pour permettre aux femmes et aux enfants de se reposer avant de continuer leur voyage. "Mon cœur m'a dit de faire quelque chose pour l'Ukraine, je ne peux pas rentrer chez moi donc je veux aider les gens ici", explique un habitant. Il ajoute : "Beaucoup de gens me demandent d'appeler et de trouver leurs proches." Ici, c'est donc la solidarité qui est au premier plan.