BRUT

Ce 9 mars 2022, la Première ministre d'Estonie Kaja Kallas s'est confiée sur sa propre histoire au Parlement européen. En effet, sa famille a été déportée et envoyée en Sibérie par Staline. Sa mère n'avait alors que six mois lorsqu'elle a été emmenée dans un wagon bétailler avec sa mère et sa grand-mère vers ce que les Estoniens appellent "la terre froide". En racontant son histoire, la Première ministre en a profité pour rappeler l'importance des valeurs de solidarité. Elle a notamment évoqué la "gentillesse des inconnus" qu'elle connaît. "C'est un inconnu qui a donné à ma grand-mère le pot de lait qui a permis à ma mère de survivre", a-t-elle raconté.

Ainsi, Kaja Kallas estime que les Estoniens ont une expérience de la déportation et savent ce que c'est de fuir la guerre. "Cela fait 78 ans aujourd'hui que l'Armée rouge a rasé ma ville natale, Tallinn, à coup de bombes", souffle la Première ministre. Aujourd'hui, elle craint que la situation en Ukraine ne dure. "Nous allons devoir faire preuve d'une patience stratégique (...) Ça signifie que nous devons continuer à soutenir ceux qui se battent pour l'indépendance de l'Ukraine, tout en laissant le temps aux sanctions et aux mesures d'isolement de la Russie de prendre toute leur ampleur", a-t-elle développé.