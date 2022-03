BRUT

Anastasia est ukrainienne et vit en France. Depuis le début de la guerre, elle fait la route jusqu'à son pays tous les vendredis pour porter des dons et ramener des réfugiés. Brut l'a rencontrée après son premier périple.

Brut a rencontré Anastasia, une jeune Ukrainienne de 28 ans qui vit en France depuis dix ans. Il y a quelques jours, elle a organisé son premier convoi vers la ville de Przemyśl, une ville à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Elle a accepté de nous rencontrer à son retour pour qu'elle nous parle de son périple et de son engagement pour son pays. Dès le début de l'offensive russe, Anastasia a eu le réflexe de prendre sa voiture et de partir mais sa famille lui a conseillé de rester en France pour aider à distance. Aussi, ce qui l'a marquée, c'est de voir ses amis en uniforme et armés. "Je me suis effondrée en larmes parce que je ne pensais jamais les voir comme ça", souffle-t-elle.

À son arrivée à Przemyśl, Anastasia a été surprise de voir le calme qui y régnait. "J'ai l'impression que les gens vivent là depuis trois ans. En fait, c'est tellement bien organisé et surtout, ce qui m'a choqué, c'était le calme", confie-t-elle. Désormais, la jeune femme espère renouveler ce périple chaque vendredi "pour ramener des dons et ramener des gens vers la France."