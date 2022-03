BRUT

Sergey a 20 ans et est arrivé en France quand il avait deux ans. Toute sa famille est quant à elle restée en Ukraine et le père de Sergey s'est réengagé dans l'armée pour défendre son pays. "À l'image de mon père, depuis la Normandie, j'essaie d'aider l'Ukraine à ma façon", explique Sergey. Il organise donc des dons de denrées alimentaires, de matériel médical ou encore de produits hygiéniques.

On a retrouvé Sergey au stade Malherbe de Caen à l'occasion du match Caen-Toulouse. Dans la boutique du stade se trouvent des cartons contenant des denrées alimentaires qui vont être directement envoyés en Ukraine. "On a dit : on va riposter à notre façon", explique Tatiana Dehaye, la présidente de l'association Les Enfants de l'Ukraine. En se rendant dans le stade, Sergey a ainsi voulu avoir davantage d'impact et toucher le plus de monde possible. Sergey a même emmené avec lui un enfant ukrainien réfugié qui est fan de foot. Il a pu, en plus, récupérer un t-shirt d'un footballeur. "Ça fait chaud au cœur, je suis trop content", se réjouit Sergey.