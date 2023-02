Le président ukrainien est en visite à Paris, mercredi. Il a donné une conférence de presse commune avec le président français et le chancelier allemand, Olaf Scholz, dans la soirée.

C'est sa première visite en France depuis le début du conflit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en visite à Paris, mercredi 8 février. Il a été accueilli à l'Elysée par Emmanuel Macron, en présence également du chancelier allemand Olaf Scholz. Les trois hommes ont ensuite donné une conférence de presse commune. "La Russie ne peut ni ne doit l'emporter", a déclaré le président français, qui a évoqué un soutien militaire "à long terme". Il a assuré son homologue ukrainien de sa "détermination" à "accompagner" l'Ukraine "vers la victoire" et de sa volonté de poursuivre les livraisons françaises d'armes à Kiev, près d'un an après le début de l'invasion russe. "Nous serons là aussi pour que les crimes de guerre dont se rendent coupables les soldats russes soient punis", a-t-il ajouté.

Volodymyr Zelensky a ensuite pris la parole. "Plus tôt l'Ukraine obtient de l'armement lourd de longue portée, plus tôt nos pilotes obtiennent des avions, plus vite se terminera cette agression russe et nous pourrions revenir à la paix en Europe", a-t-il déclaré. Le chancelier allemand a clôturé la conférence de presse, assurant que les alliés soutiendront militairement l'Ukraine "aussi longtemps que nécessaire". Les trois hommes sont ensuite allés dîner dans le palais de l'Elysée.