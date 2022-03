BRUT

"Ma première décision, c'était de chercher de l'essence, du carburant d'abord, après de voir comment faire pour quitter le pays au plus vite." Lui, c'est Djibril Diaw, un international sénégalais qui joue dans le club Rukh Lviv en Ukraine. Au tout début, son club s'est voulu très rassurant face à l'éventuelle attaque. "Nous, on se disait, en 2022, il n'y aura pas de guerre en Europe, parce que tout peut se régler autour d'une table", confie le footballeur. Le matin du jeudi 24 février, lui et ses coéquipiers ont été réveillés par une sirène, leur faisant comprendre qu'il y avait un danger. À ce moment-là, Djibril Diaw était à Rukh Lviv dans l'ouest du pays, à une 1 heure 30 de la frontière polonaise.

Dans un premier temps, il a donc fallu trouver du carburant pour pouvoir partir, et ce malgré la cohue. Une fois prêt pour quitter le pays, le sportif se souvient de l'attente pour passer la frontière polonaise. "C'était une queue qui commençait à quatre kilomètres de la frontière", se souvient-il. Djibril Diaw a finalement pu passer la frontière et partir vers Cracovie. Puis, de Cracovie, il a repris la route pour la France en passant par l'Allemagne. "C'était long, mais avec toute l'adrénaline que j'avais en moi, j'avais pas trop senti la route. Je l'ai plus sentie à mon arrivée ici, en France", confie Djibril.