BRUT

"J'essaie de m'occuper pour ne pas penser tout le temps à cette guerre car ça me détruit intérieurement." Elle, c'est Valeria, une jeune Ukrainienne de 20 ans. Elle s'est réfugiée avec ses parents dans un abri anti-bombes à Chernihiv. Avec sa famille, Valeria y a installé l'essentiel pour survivre. "Il y a un frigo avec de la nourriture, des choses simples, du lait, des œufs (...) on dort ici, on mange ici, on mène une vie simple", raconte-t-elle.

Les quelques fois où Valeria peut sortir, c'est pour acheter à manger et à boire, en fonction de ce qui est disponible dans les supermarchés dévalisés. "Hier, je voulais acheter de l'eau mais quand on est entrés, il n'y en avait plus, on n'a pu acheter que des conserves de légumes et de viande, et du chocolat", souffle-t-elle. Désormais, la jeune femme espère tous les jours voir cette guerre s'arrêter même si elle constate que c'est "de pire en pire".