Un artiste français sort un album au profit des enfants victimes des bombardements en Ukraine

Le compositeur breton Erwan Coïc a réuni des artistes français pour enregistrer un CD au profit des enfants ukrainiens. À peine sorti, le projet titré "Peace will come" suscite d'ores et déjà des réactions, certaines arrivant directement de la ligne de front ukrainienne.

Peace will come est un CD solidaire créé à l'initiative d'Erwan Coïc, compositeur breton. L'artiste, lui-même marié à une Ukrainienne avec laquelle il a une petite fille de 4 ans, a décidé de mettre en vente cet hymne à la paix au profit des enfants ukrainiens victimes des bombardements. Les bénéfices serviront à financer du matériel médical. "On se rend compte que les besoins, médicaux notamment, sont importants auprès des populations civiles qui sont bombardées par l'armée russe. On sait que l'on va aller vers l'acheminement de produits médicaux, de l'aide sur les prothèses, ce genre de choses", détaille-t-il.

Au total, ce sont 17 titres qui ont été composés par Erwan Coïc et d'autres musiciens français bénévoles, touchés par cette initiative. Plus d'une heure de musique enregistrée dans le but de pouvoir être écoutée partout dans le monde. L'album sera en effet distribué sur les plateformes musicales dans près de 200 pays. "Ce sont des morceaux très orientés clavier, synthétiseur et musique de film. On est dans cette veine là, qui peut être écoutée par tout le monde et donc à l'international", explique le compositeur.

Des nouvelles du front

Sorti le 24 octobre dernier, soit huit mois jour pour jour après le début de l'invasion russe, le CD contient des titres en français, d'autres en anglais, et même la voix du président ukrainien Volodymyr Zelensky, récupérée lors de l'un de ses discours aux Grammy Awards 2022.

Et les retours sont déjà nombreux. Certains proviennent d'Ukraine et des lignes de front. "Directement sur le front le jour même où je l'ai diffusé, les troupes se sont passé le message et on a eu 600 personnes qui ont vu le clip." Une visibilité qui ravit l'initiateur du projet : "On est contents. Ça leur apporte de la chaleur, c'est le but de tout cela", ajoute Erwan. Le compositeur breton recherche encore des lieux de vente pour cet album à vocation internationale, afin de maximiser les bénéfices qui iront aux familles ukrainiennes touchées par le conflit.

L'album "Peace will come", des artistes français pour l'Ukraine / En vente en version physique et MP3 et également sur les plateformes de streaming.