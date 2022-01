Ukraine : les négociations continuent entre les États-Unis et la Russie

Les combattants ukrainiens ne se font pas d’illusions sur les négociations entre Moscou et Washington, qui ont lieu en ce début de semaine.

À Piski (Ukraine), cela fait sept ans que le commandant Santa est en guerre. Cette maison, son QG improvisé, est à trois kilomètres de la frontière russe et de la ligne de front. Lundi 10 janvier, Moscou et Washington ont commencé des négociations. Mais le commandant Santa et ses hommes, tous des engagés volontaires, ne se font pas d’illusions.



100 000 soldats russes à la frontière

"Je n’attends pas grand-chose des discussions, nous sommes le mur entre la Russie et la vieille Europe civilisée. Attendre quelque chose de Moscou c’est comme jouer aux échecs avec des tricheurs", précise le commandant Santa. La Russie a déployé 100 000 soldats à la frontière et fait craindre aux habitants une potentielle invasion. À Genève, Moscou a assuré ne pas avoir l’intention d’envahir l’Ukraine, sans convaincre Washington. Les négociations vont continuer cette semaine.