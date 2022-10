Ukraine : les céréales du pays sont-elles volées à grande échelle ?

Sur une image satellite de juillet, décryptée par la télévision publique américaine, il est possible d'apercevoir un cargo syrien à Feodossia (Ukraine), en Crimée sous contrôle russe, en train de charger des milliers de tonnes de farine. Un chargement fait dans une clandestinité totale, avec le transpondeur radio éteint. Quelques jours plus tard, dans le port de Tripoli au Liban, où le navire a déchargé sa marchandise, la déclaration en douane affirme que la cargaison provient du port de Kavkaz, en Russie. Pourtant, la coque du bateau est trop profonde pour le port en question.

530 millions de dollars de trafic ?

Il s'agirait de céréales non pas russes, mais volées à l'Ukraine, qui arrivent en Turquie, en Arabie Saoudite, ou bien en Syrie. Trois douzaines de navires effectuant des dizaines de voyages ont ainsi été repérées. Une immense opération de contrebande qui pourrait relever du crime de guerre. Le montant de ce trafic pourrait s'élever à plus de 530 millions de dollars. Moscou a qualifié ces accusations de fausses et sans fondements.