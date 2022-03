Guerre en Ukraine : le PSG suspend jusqu'à la fin de la saison son partenariat avec un sponsor russe

En réponse à l'invasion russe en Ukraine débutée le 24 février dernier, le Paris Saint-Germain a décidé de mettre fin, d'un commun accord et jusqu'à la fin de la saison, son partenariat avec Fonbet, son seul sponsor russe. La suspension prend effet immédiatement, a appris France Bleu Paris.

Ce faisant, le PSG emboîte le pas à deux autres clubs, le Milan AC et le Real Madrid, qui avaient également suspendu leur partenariat avec Fonbet.

Statu quo pour l'Academy PSG à Mouscou

Signé fin 2019 et jusqu'en 2023, ce partenariat "régional" ne porte que sur le territoire russe et sur l’ensemble des territoires de la Communauté des Etats indépendants (CEI). L'Academy PSG à Moscou, une école de football qui accueille 500 enfants, est de son côté maintenue, n'ayant d'après le club pas de lien avec le gouvernement russe. "Nous n'avons trouvé aucune raison d'interrompre notre travail avec notre partenaire local pour l'Académy du PSG en Russie. Nous poursuivons notre travail pour les enfants de l'Academy avec ce partenaire de longue date et restons attentifs aux mesures qui pourraient être prises", indique le PSG.