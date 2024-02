Ukraine : le chef de l'Otan appelle les Européens à accroître leur production d'armes et à prévenir une confrontation avec Moscou

Le secrétaire général de l'Otan appelle les Européens à accroître leur production d'armes pour augmenter les livraisons à l'Ukraine. Dans un entretien publié samedi 10 février au journal dominical allemand Welt am Sonntag, Jens Stoltenberg s'est fait l'avocat de la préparation à une confrontation avec Moscou "qui pourrait durer des décennies."

"Nous devons reconstituer et développer plus rapidement notre base industrielle, afin d'augmenter les livraisons à l'Ukraine et reconstituer nos propres stocks", a-t-il mis en garde, moins d'une semaine avant la réunion des ministres de la Défense de l'Otan à Bruxelles, les 15 et 16 février.

Passer à "une production rapide de conflit"

Soulignant que l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a presque deux ans avait montré que "la paix en Europe n'était pas acquise", il a insisté sur l'importance de protéger les pays de l'Alliance. "Tant que nous investirons dans notre sécurité et que nous resterons unis, nous continuerons à dissuader toute agression", a-t-il dit.

La situation en Ukraine signifie qu'il "faut passer d'une production lente de temps de paix à une production rapide de période de conflit", a ajouté le secrétaire général de l'Otan, précisant que s'"il n'y a pas de menace militaire imminente contre un allié", "le Kremlin profère régulièrement des menaces à l'encontre des pays de l'Otan."