Ukraine : en évoquant l'envoi de troupes occidentales, Emmanuel Macron lève un "tabou" et a "raison de le faire", estime le spécialiste Nicolas Tenzer

Emmanuel Macron lève un "tabou" et a "raison de le faire", a affirmé dimanche 17 mars sur franceinfo Nicolas Tenzer enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions géostratégiques, et auteur de Notre guerre, le crime et l’oubli : pour une pensée stratégique aux éditions de l’Observatoire. De retour d'Allemagne, où il a participé vendredi à un sommet tripartite avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre polonais Donald Tusk, le président français a une nouvelle fois évoqué la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine, dans un entretien au Parisien-Aujourd'hui en France.

"Emmanuel Macron a été totalement naïf. Il n'est pas le seul"

"Si nous n'allons pas plus vite, plus loin, plus fort, nous y serons contraints", explique Nicolas Tenzer. "On n'a jamais gagné une guerre quand on combat en quelque sorte en arrière-cour, quand on fait combattre notre guerre par quelqu'un d'autre. Il y a un certain moment où il faut se poser directement la question de l'engagement", a-t-il ajouté. Selon le spécialiste de géostratégie, les Occidentaux doivent "accélérer la fourniture de munitions et d'armes de toute nature aux Ukrainiens autant que possible" pour éviter l'envoi de troupes.

Dans cette hypothèse, des militaires occidentaux pourraient intervenir en Ukraine pour trois raisons, selon Nicolas Tenzer : apporter une "aide à la formation, au déminage" ou mener une "action pour contrer les cyberattaques", mais également pour sécuriser "des zones aujourd'hui libérées de l'Ukraine" que "la Russie n'osera pas attaquer". Enfin, dernière possibilité, mener "des opérations de combat". Selon lui, pour l'éviter, "nous devons aujourd'hui aller jusqu'au bout de notre effort" envers l'Ukraine.

Emmanuel Macron estime que la Russie n'est pas une grande puissance, mais "une puissance moyenne dotée du nucléaire" : "C'est la réalité. Économiquement, la Russie est un nain. C'est un nain qui est en train de décliner. C'est un nain qui perd de la population, qui connaît une fuite de capitaux massive depuis déjà de très nombreuses années et une fuite des talents", affirme Nicolas Tenzer. Selon lui, entre "les troupes de l'Otan et les troupes russes, le rapport est de 1 à 20. L'ensemble des troupes de l'Otan, France comprise, États-Unis compris, c'est 20 fois plus que les troupes russes".

Nicolas Tenzer estime que le nucléaire "est surtout un outil dans la bouche de Poutine pour essayer de nous dissuader", mais "nous serions nous aussi capables de détruire physiquement la Russie", précise-t-il.

Il a également posé un regard critique sur les précautions diplomatiques prises par le monde occidental envers l'homme fort du Kremlin. "Emmanuel Macron a été totalement naïf. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres dirigeants, aussi bien en France que dans d'autres pays de l'Union européenne et aux États-Unis, qui ont été totalement naïfs", a-t-il estimé.